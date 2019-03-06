Сделать рекламу в ВК и Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок231 просмотр
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 У нас Вконтакте есть несколько тематических групп. Нужен специалист, который сумеет обеспечить постоянный поток клиентов с Вконтакте и Instagram/ Компания занимается натяжными потолками, установкой кондиционеров, продажей пластиковых окон, приточными установками. Были попытки раскручивать каждое направление по отдельности, и все с одной группы, но устойчивого результата нет...

Вот ссылка на один из ресурсов: https://vk.com/pritochka62

Нужны специалисты, которые понимают не только алгоритм "раскрутки" по подписчикам, но и способны предложить маркетинговые решения направленные на обеспечение заказов и коммерческих обращений.

5 лет назад
serjilio
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад