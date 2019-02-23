Продвижение тренинга в соц медиа

Нужно наполнить качественно (дизайн элементов, интересные посты с составлением еженедельного сценария) и вести месяц три группы в соц сетях (контакт, фейсбук и инстаграмм) - А так же сделать две рекламных кампании в инсте и контакте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дата проведения тренинга конец мая 2019
Место Москва
Цена участия 25 -34 т.р. (за 3 полных дня)
Есть хороший сайт тренинга с отзывами о тренинге и ведущих и пр.
Есть паблики в ВК и ФБ, пустые. Есть недавно начатый канал на Ютуб.
Задача: через продвижение в соц медиа обеспечить продажу 40 мест.
За каждое проданное место оплата исполнителю 10 % ПО ФАКТУ продажи.
Контроль процесса заказа и продаж будет полностью у исполнителя (как именно - расскажу при обсуждении).
От Вас реальный, профессионально разработанный план продвижения.
ТАРГЕТИНГ и т.п. НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.
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