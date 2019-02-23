Продвижение тренинга в соц медиа

Дата проведения тренинга конец мая 2019

Место Москва

Цена участия 25 -34 т.р. (за 3 полных дня)

Есть хороший сайт тренинга с отзывами о тренинге и ведущих и пр.

Есть паблики в ВК и ФБ, пустые. Есть недавно начатый канал на Ютуб.

Задача: через продвижение в соц медиа обеспечить продажу 40 мест.

За каждое проданное место оплата исполнителю 10 % ПО ФАКТУ продажи.

Контроль процесса заказа и продаж будет полностью у исполнителя (как именно - расскажу при обсуждении).

От Вас реальный, профессионально разработанный план продвижения.

ТАРГЕТИНГ и т.п. НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.