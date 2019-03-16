Настроить таргетированную рекламу ВКонтакте

Работать с Александром понравилось. Договоренности все были выполнены. РК Вконтакте настроил довольно оперативно. На какие-то просьбы и инициативы со стороны заказчика реагирует адекватно. Приводит грамотные аргументы и доводы. Дает толковые рекомендации. Результаты его работы уже ощущаются, есть несколько первых заявок. Будем надеяться, что будет еще больше:)