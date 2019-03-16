Настроить таргетированную рекламу ВКонтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен13 заявок220 просмотров
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Нужна настройка РК (таргетинг в Ленте новостей) в соцсети ВКонтакте. Тематика поста: набор в группу на обучение в конкретном городе (лендинг для рекламного поста http://faceforming-training.ru/). Настроить РК нужно на 2 ближайших города, где планируется обучение, даты 22-24 марта и 29-31 марта. Жду ваших предложений по стоимости и срокам (просьба подробно перечислить, что входит в стоимость настройки).

5 лет назад
bogenya
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
5 лет назад
$100
5 дней
Работать с Александром понравилось. Договоренности все были выполнены. РК Вконтакте настроил довольно оперативно. На какие-то просьбы и инициативы со стороны заказчика реагирует адекватно. Приводит грамотные аргументы и доводы. Дает толковые рекомендации. Результаты его работы уже ощущаются, есть несколько первых заявок. Будем надеяться, что будет еще больше:)
Спасибо Евгении за интересный проект! Сотрудничеством доволен, взаимодействие з заказчиком на высшем уровне, а это важно. Кроме этого очень радует стремление Евгении быть частью процесса. Однозначно рекомендую!
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