У нас Вконтакте есть несколько тематических групп. Нужен специалист, который сумеет обеспечить постоянный поток клиентов с Вконтакте и Instagram/ Компания занимается натяжными потолками, установкой кондиционеров, продажей пластиковых окон, приточными установками. Были попытки раскручивать каждое направление ...
Настроить таргетированную рекламу ВКонтакте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна настройка РК (таргетинг в Ленте новостей) в соцсети ВКонтакте. Тематика поста: набор в группу на обучение в конкретном городе (лендинг для рекламного поста http://faceforming-training.ru/). Настроить РК нужно на 2 ближайших города, где планируется обучение, даты 22-24 марта и 29-31 марта. Жду ваших предложений по стоимости и срокам (просьба подробно перечислить, что входит в стоимость настройки).
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