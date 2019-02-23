Настроить таргет в инсте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт28 заявок184 просмотра
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Инстаграм-магазин мужской одежды, уличного стиля.

Нужно настроить грамотно таргет, что б пошли заказы, сам настраиваю на коленках, получается не очень)

5 лет назад
guest_15509474592113
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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