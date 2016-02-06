bogenya

Евгения Бобровская bogenya

 
39 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Изготовить проморолик для продажи курса

    Здравствуйте! Необходимо изготовить рекламный видеоролик (презентация от автора) для продажи видеокурса (женская тематика) [url=http://fitness4face.ru/zanyatiya/videokurs-slim-face]http://fitness4face.ru/zanyatiya/videokurs-slim-face[/url] продолжительностью примерно полторы минуты. Как пример [url=https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&amp;v=uPxCR4WGS2A]https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&amp;v=uPxCR4WGS2A[/url] Т.е. также смонтировать монолог автора с вырезками упражнений из курса поверх наложить текст, музыкальное сопровождение. Жду ваших предложений ...

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить таргетированную рекламу ВКонтакте

    Нужна настройка РК (таргетинг в Ленте новостей) в соцсети ВКонтакте. Тематика поста: набор в группу на обучение в конкретном городе (лендинг для рекламного поста http://faceforming-training.ru/). Настроить РК нужно на 2 ближайших города, где планируется обучение, даты ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настроить рекламную кампанию в Яндекс директ и Гугл адвордс

    Добрый день! Есть работающий лендинг на женскую тематику(обучение) http://faceforming-training.ru. Одностраничник имеет разделы (поддомены) по городам.  Нужна профессиональная настройка РК в ЯД и ГА для городов, в которых состоится обучение в 2018г. (это 10 городов). На ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Изготовить короткий видеоролик

    Добрый день! Есть фото и видеоматериал репортажного характера. Нужно собрать из этого короткий видеоролик (примерно на пару минут), возможно сделать в формате какого-то слайдшоу (из нарезок видео и фотографий, слайд шоу из фотографий с вкраплениями ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Изготовить дизайн-макет подарочного сертификата

    Необходимо изготовить дизайн макет подарочного сертификата (женская тематика), макет нужен в 3-х вариантах, различающихся только цветовой гаммой. Подробное ТЗ во вложении. Ваши идеи приветствуются. Готовый макет хотелось бы увидеть не позднее вторника.  Жду ваши предложения по ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Собрать дизайн-макет для рекламной листовки/афиши

    Требуется изготовить простой дизайн-макет, который в дальнейшем будет использоваться для печати листовок/афиши и использоваться как реклама в постах в соцсетях. В качестве примера файл во вложении. Срочность: среда, 16.11 Жду ваши предложения по стоимости работы.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Скопировать сайт

    В одном из онлайн-конструкторов был создан сайт,  к исходному коду которого доступа соответственно нет. Сайт простой: четыре статические страницы и одна динамическая форма. Нужно скопировать этот сайт так, чтобы динамическая форма работала на сервере. От ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать дизайн наклейки

    Требуется разработать дизайн наклейки (нужен будет готовый макет для печати наклеек в типографии, в векторном формате). Размеры наклейки 150Х210 мм. Полноцвет.  Наклейка будет применяться для оформления коробки, в которую будут упаковываться мелкие предметы для кухни. Подробное ТЗ во ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Отрисовать надпись для печати на коробке

    Требуется отрисовать надпись (из 2-х слов), которая в дальнейшем будет наноситься на картонные коробки. Примеры вида надписи есть (может вы предложите что-то более подходящее). Цвета для надписи: черный или черный с белым/красным.    Размеры надписи, ...

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
21 час назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Настроить таргетированную рекламу ВКонтакте
Спасибо Евгении за интересный проект! Сотрудничеством доволен, взаимодействие з заказчиком на высшем уровне, а это важно. Кроме этого очень радует стремление Евгении быть частью процесса. Однозначно рекомендую!
Работать с Александром понравилось. Договоренности все были выполнены. РК Вконтакте настроил довольно оперативно. На какие-то просьбы и инициативы со стороны заказчика реагирует адекватно. Приводит грамотные аргументы и доводы. Дает толковые рекомендации. Результаты его работы уже ощущаются, есть несколько первых заявок. Будем надеяться, что будет еще больше:)
Ответный отзыв
tado7
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Настроить рекламную кампанию в Яндекс директ и Гугл адвордс
Отличный заказчик. Хорошая коммуникация, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Я осталась довольна работой Татьяны. Это профессионал своего дела: рекламные компании настроила грамотно и в оговоренные сроки. Результаты ее работы были видны уже через 2 недели после запуска компаний (пошли первые заявки). При этом Татьяна всегда оперативно отвечает на вопросы, дает правильные рекомендации и действительно мониторит компании (бесплатное ведение компаний 2 недели после запуска - это не пустые слова, в отличие от предыдущих исполнителей, с которыми я работала). Кроме того, Татьяна всегда вежливо ведет переписку и даже, если я что-то переспрашиваю, то корректно мне разъясняет. В общем рекомендую и планирую продолжить сотрудничество с Татьяной.
Ответный отзыв
kikiforov
Иван 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Изготовить короткий видеоролик
Всё супер!) заказчик мечта! выполнил проект, теперь сотрудничаем на постоянной основе))
Иван с задачей успешно справился. Несмотря на не очень хорошее качество и количество самого материала, смог собрать достойный ролик: профессионально подобрал необходимые картинки, а также звуковое сопровождение, угадал с настроением и выдержал пожелания, описанные в ТЗ. Также хочу отметить, что Иван показал себя как компетентный специалист: на мои комментарии приводил убедительные аргументы человека, знающего свое дело. Связь с Иваном была оперативная. В итоге проект был сдан даже чуть быстрее, чем я ожидала. В будущем планирую продолжить сотрудничество с Иваном;)
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Annell
41 годКазахстан
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Изготовить дизайн-макет подарочного сертификата
Впечатление о заказчике взаимное! Евгения чётко ставит задачу. Отклонений от ТЗ нет. С таким заказчиком просто и легко работать. Всегда на связи. На возникшие вопросы по проекту отвечает быстро. Всем 100% рекомендую! Оплата вовремя! И просто было приятно общаться и работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
С Нелли мне работать понравилось! 1) оперативно и адекватно отвечает на все комментарии, 2) правки делает быстро, 3) к работе подходит ответственно, оговоренные сроки соблюдает, 3) предлагает свои идеи, которые помогают улучшить дизайн, 4) самое важное - слышит заказчика (если меня что-то смущало в макете, но я не могла объяснить что, Нелли подхватывала мысль и предлагала еще варианты). В общем, дизайн-макеты сертификатов получились очень достойные. С удовольствием поработаю с Нелли еще;)
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sunnyfunny
Анна 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Собрать дизайн-макет для рекламной листовки/афиши
Спасибо большое за проект! Была рада помочь:)
К Ане обращаюсь второй раз. Нравится, что на все комментарии и замечания в процессе работы Аня реагирует адекватно и оперативно. Ответственный исполнитель. С поставленной задачей Аня справилась.
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