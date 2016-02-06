Здравствуйте! Необходимо изготовить рекламный видеоролик (презентация от автора) для продажи видеокурса (женская тематика) [url=http://fitness4face.ru/zanyatiya/videokurs-slim-face]http://fitness4face.ru/zanyatiya/videokurs-slim-face[/url] продолжительностью примерно полторы минуты. Как пример [url=https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=uPxCR4WGS2A]https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=uPxCR4WGS2A[/url] Т.е. также смонтировать монолог автора с вырезками упражнений из курса поверх наложить текст, музыкальное сопровождение. Жду ваших предложений ...
- Видеомонтаж19 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна настройка РК (таргетинг в Ленте новостей) в соцсети ВКонтакте. Тематика поста: набор в группу на обучение в конкретном городе (лендинг для рекламного поста http://faceforming-training.ru/). Настроить РК нужно на 2 ближайших города, где планируется обучение, даты ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Есть работающий лендинг на женскую тематику(обучение) http://faceforming-training.ru. Одностраничник имеет разделы (поддомены) по городам. Нужна профессиональная настройка РК в ЯД и ГА для городов, в которых состоится обучение в 2018г. (это 10 городов). На ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Есть фото и видеоматериал репортажного характера. Нужно собрать из этого короткий видеоролик (примерно на пару минут), возможно сделать в формате какого-то слайдшоу (из нарезок видео и фотографий, слайд шоу из фотографий с вкраплениями ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо изготовить дизайн макет подарочного сертификата (женская тематика), макет нужен в 3-х вариантах, различающихся только цветовой гаммой. Подробное ТЗ во вложении. Ваши идеи приветствуются. Готовый макет хотелось бы увидеть не позднее вторника. Жду ваши предложения по ...Завершен7 лет назад
Требуется изготовить простой дизайн-макет, который в дальнейшем будет использоваться для печати листовок/афиши и использоваться как реклама в постах в соцсетях. В качестве примера файл во вложении. Срочность: среда, 16.11 Жду ваши предложения по стоимости работы.Завершен7 лет назад
В одном из онлайн-конструкторов был создан сайт, к исходному коду которого доступа соответственно нет. Сайт простой: четыре статические страницы и одна динамическая форма. Нужно скопировать этот сайт так, чтобы динамическая форма работала на сервере. От ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать дизайн наклейки (нужен будет готовый макет для печати наклеек в типографии, в векторном формате). Размеры наклейки 150Х210 мм. Полноцвет. Наклейка будет применяться для оформления коробки, в которую будут упаковываться мелкие предметы для кухни. Подробное ТЗ во ...Завершен8 лет назад
Требуется отрисовать надпись (из 2-х слов), которая в дальнейшем будет наноситься на картонные коробки. Примеры вида надписи есть (может вы предложите что-то более подходящее). Цвета для надписи: черный или черный с белым/красным. Размеры надписи, ...Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт8 лет назад