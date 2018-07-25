Настроить рекламную кампанию в Яндекс директ и Гугл адвордс

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Завершен50 заявок493 просмотра

Добрый день! Есть работающий лендинг на женскую тематику(обучение) http://faceforming-training.ru. Одностраничник имеет разделы (поддомены) по городам.  Нужна профессиональная настройка РК в ЯД и ГА для городов, в которых состоится обучение в 2018г. (это 10 городов). На сайте установлена метрика. В приоритете продвинуть РК в ЯД. Сроки выполнения: желательно не более 2-3 дней. Ищу исполнителя со "свежими" кейсами, владеющего всеми динамично развивающимися технологиями в ЯД и ГА. Жду ваших предложений по стоимости и срокам, а также с описанием опций, входящих в ваш пакет по настройке РК.

7 лет назад
bogenya
40 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
7 лет назад
$60
4 дня
Я осталась довольна работой Татьяны. Это профессионал своего дела: рекламные компании настроила грамотно и в оговоренные сроки. Результаты ее работы были видны уже через 2 недели после запуска компаний (пошли первые заявки). При этом Татьяна всегда оперативно отвечает на вопросы, дает правильные рекомендации и действительно мониторит компании (бесплатное ведение компаний 2 недели после запуска - это не пустые слова, в отличие от предыдущих исполнителей, с которыми я работала). Кроме того, Татьяна всегда вежливо ведет переписку и даже, если я что-то переспрашиваю, то корректно мне разъясняет. В общем рекомендую и планирую продолжить сотрудничество с Татьяной.
Отличный заказчик. Хорошая коммуникация, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
7 лет назад