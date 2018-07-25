Настроить рекламную кампанию в Яндекс директ и Гугл адвордс

Я осталась довольна работой Татьяны. Это профессионал своего дела: рекламные компании настроила грамотно и в оговоренные сроки. Результаты ее работы были видны уже через 2 недели после запуска компаний (пошли первые заявки). При этом Татьяна всегда оперативно отвечает на вопросы, дает правильные рекомендации и действительно мониторит компании (бесплатное ведение компаний 2 недели после запуска - это не пустые слова, в отличие от предыдущих исполнителей, с которыми я работала). Кроме того, Татьяна всегда вежливо ведет переписку и даже, если я что-то переспрашиваю, то корректно мне разъясняет. В общем рекомендую и планирую продолжить сотрудничество с Татьяной.