Аудит контекстной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен13 заявок210 просмотров

Задача проверить результаты проведённых РК по 2м проектам.

Цели настроены в счётчиках настроены.

На выходе нужно

1. дать сводные таблицы по достижению КПИ по каждой РК:

- показы;

- переходы;

- потраченный бюджет;

- количество конверсий;

- средняя стоимость достижения цели;

2. Дать рекомендации, что можно изменить - улучшить.

8 лет назад
sagdiv
Даниэл 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mishura08
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
Задачу выполнил. Правки внёс. Оставил хорошее впечатление.
Хороший заказчик. Четкое задание, оплата во время - рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

mishura08
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад