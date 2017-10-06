Аудит и докрутка Яндекс.Директ на основании успешных компаний из GAdw

Ранее была запущена реклама на Яндекс.Директ (примерно год назад), но она показала крайне низкую конверсию по сравнению с Google Adwords. На данный момент стоит задача увеличить целевой трафик за счет Директа - поэтому нужно перенести лучшее из всех РК GA, правильно все настроить, чтобы ориентация была на качество и целевую аудиторию, а не просто слить бюджет за максимальное количество кликов. Нужны профессионалы, кому данная задача под силу.