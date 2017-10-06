Аудит и докрутка Яндекс.Директ на основании успешных компаний из GAdw

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт14 заявок203 просмотра

Ранее была запущена реклама на Яндекс.Директ (примерно год назад), но она показала крайне низкую конверсию по сравнению с Google Adwords. На данный момент стоит задача увеличить целевой трафик за счет Директа - поэтому  нужно перенести лучшее из всех РК GA, правильно все настроить, чтобы ориентация была на качество и целевую аудиторию, а не просто слить бюджет за максимальное количество кликов. Нужны профессионалы, кому данная задача под силу.

Google Ads
8 лет назад
valehandro
Александр 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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