Сайт лечебной продукции для волос - healthhair.kz. Есть работающий пул рекламных компаний с хорошей статистикой. Необходимо сделать РК по продукции карепрост. Пример РК который прошел (у конкурентов) во вложении. На данный момент Google пишет что ...
Аудит и докрутка Яндекс.Директ на основании успешных компаний из GAdw
Ранее была запущена реклама на Яндекс.Директ (примерно год назад), но она показала крайне низкую конверсию по сравнению с Google Adwords. На данный момент стоит задача увеличить целевой трафик за счет Директа - поэтому нужно перенести лучшее из всех РК GA, правильно все настроить, чтобы ориентация была на качество и целевую аудиторию, а не просто слить бюджет за максимальное количество кликов. Нужны профессионалы, кому данная задача под силу.
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