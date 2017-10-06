Создание рекламной кампании по продукции для ресниц

Сайт лечебной продукции для волос - healthhair.kz. Есть работающий пул рекламных компаний с хорошей статистикой. Необходимо сделать РК по продукции карепрост. Пример РК который прошел (у конкурентов) во вложении. На данный момент Google пишет что требуется сертификат интернет-аптеки. У кого есть статус Google, и опыт создания таких РК - оставляйте заявки.