Создание рекламной кампании по продукции для ресниц

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок197 просмотров

Сайт лечебной продукции для волос - healthhair.kz. Есть работающий пул рекламных компаний с хорошей статистикой. Необходимо сделать РК по продукции карепрост. Пример РК который прошел (у конкурентов) во вложении. На данный момент Google пишет что требуется сертификат интернет-аптеки. У кого есть статус Google, и опыт создания таких РК - оставляйте заявки.

8 лет назад
valehandro
Александр 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров