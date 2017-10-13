Помощник специалиста по контекстной рекламе

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт14 заявок279 просмотров

Нужен помощник. Занятность от 2 часов до 8.

В основном работа "техническая" с таблицами Excel. 

Задачи небольшие. На  2-3 часа в день.

Требования:

- знание основ контекстной рекламы,

- быть на связи (скайп, вибер, телеграм) с 9 до 17 по мск

- самое главное ОПЕРАТИВНО отвечать можете взять работу или нет.

8 лет назад
grey_lg
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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