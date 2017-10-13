Нужен очень опытный специалист. Просто задать таргетинг и ключевые слова или сайты мы сможем самостоятельно. по 10 одинаковых обьявлений с разными параметрами цены и показов на каждый из 3х сайтов всего 30 ...
Помощник специалиста по контекстной рекламе
Нужен помощник. Занятность от 2 часов до 8.
В основном работа "техническая" с таблицами Excel.
Задачи небольшие. На 2-3 часа в день.
Требования:
- знание основ контекстной рекламы,
- быть на связи (скайп, вибер, телеграм) с 9 до 17 по мск
- самое главное ОПЕРАТИВНО отвечать можете взять работу или нет.
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