Изготовить проморолик для продажи курса

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт19 заявок256 просмотров

Здравствуйте! Необходимо изготовить рекламный видеоролик (презентация от автора) для продажи видеокурса (женская тематика) http://fitness4face.ru/zanyatiya/videokurs-slim-face продолжительностью примерно полторы минуты. Как пример https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=uPxCR4WGS2A Т.е. также смонтировать монолог автора с вырезками упражнений из курса поверх наложить текст, музыкальное сопровождение. Жду ваших предложений по стоимости и срокам. 

6 лет назад
bogenya
40 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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