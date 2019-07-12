Всем Привет. Ищу «Моушн Диза» на проект. Нужно «слепить» видео в стиле 2d animation, Explainer Video. Можно пользоваться шаблонами скачанными в интернете. Если сработаемся, нужно будет «лепить» таких же видео 2-3 в месяц. Длительность 1 ...
Сделать интро для Ютуб канала
Нужно сделать несложное интро для канала развлекательной тематики. Для обсуждения пишите в лс.
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