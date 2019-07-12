Сделать интро для Ютуб канала

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт23 заявки293 просмотра

Нужно сделать несложное интро для канала развлекательной тематики. Для обсуждения пишите в лс.

6 лет назад
vvalentrye
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Моушн Дизайн

    Всем Привет. Ищу «Моушн Диза» на проект. Нужно «слепить» видео в стиле 2d animation, Explainer Video. Можно пользоваться шаблонами скачанными в интернете. Если сработаемся, нужно будет «лепить» таких же видео 2-3 в месяц. Длительность 1 ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подготовка промо-ролика для YouTube

    $160

    Помочь подготовить промо ролик для YouTube:  - Помощь в создании видео дизайна  - Раскадровка  - Создание переходов  - Наложение текстов  - Работа с динамическими эффектами  - Наложение звуковых дорожек  ...

    Видеомонтаж29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Записать видео-инструкцию как сделать заказ на сайте на английском

    По типу уже ранее созданного видео надо сделать новое видео на английском языке, где описать как делать заказ на сайте harchi.kiev.ua (не упоминать название сайта в видео) от начала до конца, самим при это хорошо ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарезка видео для ютуб канала (видео защищены системой content id)

    Требуется создать нарезки из популярных мультсериалов, типа Футурама, Симпсоны, Рик и Морти и т.п. Вот пример канала с такими видео (канал не мой) https://www.youtube.com/channel/UCFLqXqcnfchSS7aqMQyDZ8A/videos Самая главная проблема в том, что видео заблокированы для публикации ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подготовить видео для видеоподложки

    Нужно подготовить видео для видеоподложки объявлений по требованиям Яндекс.Директа: Формат: MP4, WebM, MOV, QT, FLV, AVIРазмер: не более 100 МБДлительность: от 6 до 60 cСоотношение сторон: 16:09Минимальное разрешение: 640 × 360 пикселей (желательно взять ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Съемка и монтаж ролика для youtube и инстаграмм

    Заказчику необходимо снять ролик 10-15 минут для youtube  Тематика женская одежда, платки, головные уборы.  Модель есть.  Съемка в студии в Москве, выбор студии за вами. Продолжительность съемки час, из этого надо собрать ролик ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж видео

    $10

    Видео разговорное , продолжительность 10-15 минут Качество 1080 , 30фпс Оплата за ролик 10$ Возможно постоянное сотрудничество Если вас заинтересовало наше предложение или хотите уточнить детали :

    Видеомонтаж53 заявки
    Закрыт
    6 лет назад