Требуется режиссер монтажа влогов на YouTube

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Закрыт28 заявок313 просмотров

Ищем режиссера для монтажа видео на YouTube. В основном формат влогов/lifestyle. 

6 лет назад
SlavaPax
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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