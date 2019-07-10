Подготовить видео для видеоподложки

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок286 просмотров

Нужно подготовить видео для видеоподложки объявлений по требованиям Яндекс.Директа:

Формат: MP4, WebM, MOV, QT, FLV, AVIРазмер: не более 100 МБДлительность: от 6 до 60 cСоотношение сторон: 16:09Минимальное разрешение: 640 × 360 пикселей (желательно взять доступный максимум)Частота кадров: от 20 до 30 кадров в секундуВидеокодеки: H.264, VP6F, VP8, TheoraМинимальное качество аудио: 44 кГц, 16 Кбит/c, стереоАудиокодеки AAC, MP3, VorbisКоличество аудиодорожек: 1

Таким образом нужно обработать 4 видео, ﻿на выходе нужно по 2 варианта каждого файла со звуком и без.

Пожалуйста указывайте стоимость вашей работы в отклике

6 лет назад
Evgeniatrofimova
Евгения 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Съемка и монтаж ролика для youtube и инстаграмм

    Заказчику необходимо снять ролик 10-15 минут для youtube  Тематика женская одежда, платки, головные уборы.  Модель есть.  Съемка в студии в Москве, выбор студии за вами. Продолжительность съемки час, из этого надо собрать ролик ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж видео

    $10

    Видео разговорное , продолжительность 10-15 минут Качество 1080 , 30фпс Оплата за ролик 10$ Возможно постоянное сотрудничество Если вас заинтересовало наше предложение или хотите уточнить детали :

    Видеомонтаж53 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется создать 4 минутное видео - инфографика по образцу

    Требуется создать 4 минутное видео в инфографическом стиле  по образцу https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&amp;v=iKSlx9KD-UY Сценарий написан, что в какой сцене нарисовать и вставить мы скажем Нужно отобразить в корпоративных цветах и стиле и плюс озвучка

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Транскрибация видео

    Добрый день! Нужно сделать транскрибацию этого видео https://www.youtube.com/watch?v=xIz6PyPn_4c со скриншотами фото, картинок и таблиц о которых идет речь в видео (чтобы получилась осмысленная статья). За работу 400р. ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание серии видеороликов/нарезок

    $7

    Необходимо создавать видеоролики на основе предложенных статей и найденных вами видео и фотоматериалов. Т.е. озвучить статью и сделать видео ряд с картинок и других видео. Если вы создавали ролики ранее или у ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж 4 ролика под ФБ/Инсту

    Ищу человека который сможет сотворить "чудо"). Нужно сделать для одного продукта/товара рекламный ролик.  Ролик в последствии будет размещаться в  фб/инстаргармм. Продолжительность видео - 1 минута. У меня собраны по ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Интро и аутро для канала

    Создать два видеоролика для ютуб канала, продолжительность приблизительно 8 секунд. 1280х720 Первый видеоролик - будет как заставка перед видео, второе - после видео. Тематика - заказ хостелов на английском языке, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад