Нужно подготовить видео для видеоподложки объявлений по требованиям Яндекс.Директа:

Формат: MP4, WebM, MOV, QT, FLV, AVIРазмер: не более 100 МБДлительность: от 6 до 60 cСоотношение сторон: 16:09Минимальное разрешение: 640 × 360 пикселей (желательно взять доступный максимум)Частота кадров: от 20 до 30 кадров в секундуВидеокодеки: H.264, VP6F, VP8, TheoraМинимальное качество аудио: 44 кГц, 16 Кбит/c, стереоАудиокодеки AAC, MP3, VorbisКоличество аудиодорожек: 1

Таким образом нужно обработать 4 видео, ﻿на выходе нужно по 2 варианта каждого файла со звуком и без.

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