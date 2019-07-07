Требуется создать 4 минутное видео - инфографика по образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки212 просмотров

Требуется создать 4 минутное видео в инфографическом стиле  по образцу https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=iKSlx9KD-UY

Сценарий написан, что в какой сцене нарисовать и вставить мы скажем

Нужно отобразить в корпоративных цветах и стиле и плюс озвучка

6 лет назад
zborivalo
Дмитрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Транскрибация видео

    Добрый день! Нужно сделать транскрибацию этого видео https://www.youtube.com/watch?v=xIz6PyPn_4c со скриншотами фото, картинок и таблиц о которых идет речь в видео (чтобы получилась осмысленная статья). За работу 400р. ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание серии видеороликов/нарезок

    $7

    Необходимо создавать видеоролики на основе предложенных статей и найденных вами видео и фотоматериалов. Т.е. озвучить статью и сделать видео ряд с картинок и других видео. Если вы создавали ролики ранее или у ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж 4 ролика под ФБ/Инсту

    Ищу человека который сможет сотворить "чудо"). Нужно сделать для одного продукта/товара рекламный ролик.  Ролик в последствии будет размещаться в  фб/инстаргармм. Продолжительность видео - 1 минута. У меня собраны по ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Интро и аутро для канала

    Создать два видеоролика для ютуб канала, продолжительность приблизительно 8 секунд. 1280х720 Первый видеоролик - будет как заставка перед видео, второе - после видео. Тематика - заказ хостелов на английском языке, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать продающий анимационный видео ролик

    Нужно создать продающий ролик. Примерная длительность 46 секунд.  Ролик будет запускаться по холодной аудитории в ютубе.  Тематика: Продажа услуг веб студии. Создание сайтов и продвижение.  Рассмотрю все варианты.  В ...

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вставить уже готовые баннеры в готовое видео

    Мне нужно вставить уже готовые баннеры в готовое видео  Я уже подготовил сами баннеры мне нужно только разместить их внутри видео  3 баннера, видео 1:47 мин. Нужно хорошо сделать motion tracking,   самое ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж видео

    $8

    Интересует следующее:Есть 4 видео с камер видеонаблюдения длительностью 1 часНужно сделать с 42 по 45 мин (3 мин) чтоб  видео зависло, и таймер дальше шелВозможно наложить какие-то эффект глюка камеры чтобы не было видно так ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Из Автоэффектовского файла сгенерить карту города

    Имеется автоэффектовский файл https://videohive.net/item/infographics-3d-map/22458094 Нужно создать карту города. И покрутив ее получить ролик на 20 секунд приближая и отдаляя некоторые районы. Проект срочный. Дайте предложение укажите стоимость пожалуйста.

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад