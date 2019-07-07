Создание серии видеороликов/нарезок

Необходимо создавать видеоролики на основе предложенных статей и найденных вами видео и фотоматериалов. Т.е. озвучить статью и сделать видео ряд с картинок и других видео.

Если вы создавали ролики ранее или у Вас есть свой канал на Youtube, пришлите, пожалуйста примеры работ.

Требования:

· Видеоролик должен соответствовать правилам Youtube;

· Разрешение: 854 х 480, 1280 х 720 или 1920 х 1080;

· Нарезка из картинок по теме статьи;

· В озвучке нужно упомянуть, что ролик создан для нашего проекта;

· Нужно призвать людей ставить лайки и подписывать на канал, а также задать им вопрос для дальнейшего обсуждения в комментариях.

· Видео не может быть размещено в сети без нашего разрешения.

· Музыка в видео может использоваться только с бесплатной фонотеки Youtube

Пример подходящего видео:

https://www.youtube.com/watch?v=P9Fh2V_CXyw