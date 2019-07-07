Необходимо снять ряд роликов для канала Youtube. Тематика - иммиграционные услуги. Требования: • Практический опыт аналогичной работы. • Иметь свое оборудование. Условия: • Удаленное ...
Создание серии видеороликов/нарезок
Необходимо создавать видеоролики на основе предложенных статей и найденных вами видео и фотоматериалов. Т.е. озвучить статью и сделать видео ряд с картинок и других видео.
Если вы создавали ролики ранее или у Вас есть свой канал на Youtube, пришлите, пожалуйста примеры работ.
Требования:
· Видеоролик должен соответствовать правилам Youtube;
· Разрешение: 854 х 480, 1280 х 720 или 1920 х 1080;
· Нарезка из картинок по теме статьи;
· В озвучке нужно упомянуть, что ролик создан для нашего проекта;
· Нужно призвать людей ставить лайки и подписывать на канал, а также задать им вопрос для дальнейшего обсуждения в комментариях.
· Видео не может быть размещено в сети без нашего разрешения.
· Музыка в видео может использоваться только с бесплатной фонотеки Youtube
Пример подходящего видео:
Заявки фрилансеров
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