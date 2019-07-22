Проморолик для рекламы мобильного приложения

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Завершен9 заявок206 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать качественный проморолик для рекламы мобильного приложения

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.oturizme

Очень желательно, чтобы ролик подходил для разных языков.

6 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$250
14 дней
почти супер
Отличный заказчик,четкое ТЗ,своевременная оплата

Заявки фрилансеров

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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