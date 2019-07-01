Рекламное видео INSTAGRAM на основе фото и анимированных заголовков

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок264 просмотра

Задача

1. Сделать ролик для сториз 45 сек. (3 ролика по 15 сек).

2. Анимировать заголовки (текст в плашках) 

Сам ролик это по сути сменяющиеся фото + заголовки.

Важно, чтобы заголовки не были на стыках 15, 30 секунд, чтобы при переключении к следующему сториз был четкий переход. 

Пример №1:

https://www.dropbox.com/s/yryy5m9rfhywqw4/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2030.05.2019%2C%2019%2026%2048.mp4?dl=0 

Пример №2

https://www.dropbox.com/s/x2z4m8rp2j2mpt9/ogranka_storis.mp4?dl=0

3. В примере выше заголовки появляются не только в плашках, но и просто текстом поверх фото. Мы хотим придать динамики ролику и поэтому хотим поэкспериментировать с заголовками — часть сделать с плашками, а часть без них. Важно, чтобы текст читалися. 

4. Динамика — вот что мы хотим от ролика, поэтому предлагаем где-то ускорить появление фото, а где-то сделать акцент на отдельные кадры. Будет клево если появление фото будет совпадать с музыкой.  

Заголовки для видео

1. Бесплатный вебинар «Коммерческая ретушь» от Татьяны Факеевой

2. Вебинар для фотографов и ретушеров

3. Авторская коммерческая ретушь Татьяны Факеевой

4. Методы ретуши: частотное разложение, dodge&burn, микс-кисть

5. Как тратить на ретушь не более 10 минут

6. Доступ после регистрации

7. Кнопка Подробнее 

Требования к макету

— 1080 х 1920 px

— MPEG4 (один полный — 45 с. и 3 по 15 с.)

Требования к тексту

— Текст черный в белой плашке или белый в черной плашке (в зависимости от композиции) или просто без плашек. 

— Текст должен занимать не больше 30% макета

— Текст может как внизу и на верху кадра, 

— Текст не должен перекрывать лицо на фотографии. 

— Текст должен анимировано появляться

— Текст пишем не больше чем в 3-4 строчки

Материалы

Шрифт

https://www.dropbox.com/sh/nona2xhg2a53sqd/AAChXtbWbWKBEteHoXO02Idua?dl=0 

Фото для ролика

https://www.dropbox.com/sh/kul5vmb6ypovidv/AACqNqFJLh0OOnE50H8OZCe0a?dl=0 

Кнопка «Подробнее»

https://www.dropbox.com/s/w9vdy9o8qehm5nl/06_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81.psd?dl=0

 

Музыка

05 Roy Ayers feat. Terri Wells - Holidayот

2:40 (там где начинает играть пианино)

https://www.dropbox.com/s/swz8ogwkps7s5iz/05%20Roy%20Ayers%20feat.%20Terri%20Wells%20-%20Holiday.mp3?dl=0

14 B.I.G. – A Promise

6:12 (выход из ямы)

https://www.dropbox.com/s/4sarlhzvg9i84ty/14%20B.I.G.%20%E2%80%93%20A%20Promise%C2%A0%E2%80%94%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.mp3?dl=0

Сроки Сдача: 01.07.19 (ВТ) до 18:00 по МСК. 

Стоимость 1000 руб.

6 лет назад
sp_indyworks
Павел 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Видео мультфильм

    Интересует самое обычное мультяшное видео под клип. Около трех минут . Бютжет минимальный, интересуют в основном люди которые хотят сделать себе имя.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подписаться на канал Ютуб

    Нужно подписаться на канал Ютуб, посмотреть пару видео и поставить лайки всем видео на канале (их немного). Отписываться не сразу...Предлагайте свою цену..

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Продвижение видео (Youtube)

    Приветствую.  Имеется видео на официальном канале СМИ (телевидение). длительность 20 мин.  (сельскохозяйственные проблемы) Есть желание его продвигать. цель – дать огласки , привлечь внимание. Возможно что ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать небольшой рекламный ролик для приложения

    Нужно смонтировать рекламный ролик длительностью не более 7 секунд. Реклама для андроид приложения спортивных прогнозов. Ролик будет использоваться в сторисах инстаграма. Пишите цену и примеры работ в данной области.

    Android
    Видеомонтаж2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно сделать небольшой монтаж видео из youtube

    Нужно доработать вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=m2lA_FwuuhE Нужно сделать цветокоррекцию (поярче) наложить более активную музыку логотип нужно наш поставить поверх того что есть на видео В начале сделать текст наш: Реставрация / репассаж ...

    Видеомонтаж32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарезать короткие ролики с детьми

    $155

    Есть детский контент который снимался на камеру. Много. Задача сделать 1-1.5 мин ролики где просто состыковать 2-4 шота вместе и наложить музыку (предоставлю), несколько звуковых сэмплов (штук 4-10 на ролик).     По моей примерной ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка интерактивной рекламы Playable

    Описание:  Имеется некая игра, под которую требуется сделать playable. Описание сценариев, видео сценарии – имеются. Материалы и то, что потребуется – предоставлю.  Задачи:  1) Создать playable для Facebook, исходя из ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Собрать автовебинар на bizon365

    Добрый день.  Нужно собрать автовебинар на bizon365. Скопировать чат из записи трансляции на Ютубе и синхронизировать его по времени с видео.

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж видеоролика.

    Необходимо смонтировать видеоролик об уборочной технике из предоставленных видеоматериалов. На видео нужно наложить звук, в само видео вставить некоторую техническую информацию в виде текстовых вставок, оформить все в цветах нашей компании. Для примера прилагаю ролик ...

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад