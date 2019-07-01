Интересует самое обычное мультяшное видео под клип. Около трех минут . Бютжет минимальный, интересуют в основном люди которые хотят сделать себе имя.
Рекламное видео INSTAGRAM на основе фото и анимированных заголовков
Задача
1. Сделать ролик для сториз 45 сек. (3 ролика по 15 сек).
2. Анимировать заголовки (текст в плашках)
Сам ролик это по сути сменяющиеся фото + заголовки.
Важно, чтобы заголовки не были на стыках 15, 30 секунд, чтобы при переключении к следующему сториз был четкий переход.
Пример №1:
https://www.dropbox.com/s/yryy5m9rfhywqw4/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2030.05.2019%2C%2019%2026%2048.mp4?dl=0
Пример №2
https://www.dropbox.com/s/x2z4m8rp2j2mpt9/ogranka_storis.mp4?dl=0
3. В примере выше заголовки появляются не только в плашках, но и просто текстом поверх фото. Мы хотим придать динамики ролику и поэтому хотим поэкспериментировать с заголовками — часть сделать с плашками, а часть без них. Важно, чтобы текст читалися.
4. Динамика — вот что мы хотим от ролика, поэтому предлагаем где-то ускорить появление фото, а где-то сделать акцент на отдельные кадры. Будет клево если появление фото будет совпадать с музыкой.
Заголовки для видео
1. Бесплатный вебинар «Коммерческая ретушь» от Татьяны Факеевой
2. Вебинар для фотографов и ретушеров
3. Авторская коммерческая ретушь Татьяны Факеевой
4. Методы ретуши: частотное разложение, dodge&burn, микс-кисть
5. Как тратить на ретушь не более 10 минут
6. Доступ после регистрации
7. Кнопка Подробнее
Требования к макету
— 1080 х 1920 px
— MPEG4 (один полный — 45 с. и 3 по 15 с.)
Требования к тексту
— Текст черный в белой плашке или белый в черной плашке (в зависимости от композиции) или просто без плашек.
— Текст должен занимать не больше 30% макета
— Текст может как внизу и на верху кадра,
— Текст не должен перекрывать лицо на фотографии.
— Текст должен анимировано появляться
— Текст пишем не больше чем в 3-4 строчки
Материалы
Шрифт
https://www.dropbox.com/sh/nona2xhg2a53sqd/AAChXtbWbWKBEteHoXO02Idua?dl=0
Фото для ролика
https://www.dropbox.com/sh/kul5vmb6ypovidv/AACqNqFJLh0OOnE50H8OZCe0a?dl=0
Кнопка «Подробнее»
https://www.dropbox.com/s/w9vdy9o8qehm5nl/06_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81.psd?dl=0
Музыка
05 Roy Ayers feat. Terri Wells - Holidayот
2:40 (там где начинает играть пианино)
https://www.dropbox.com/s/swz8ogwkps7s5iz/05%20Roy%20Ayers%20feat.%20Terri%20Wells%20-%20Holiday.mp3?dl=0
14 B.I.G. – A Promise
6:12 (выход из ямы)
https://www.dropbox.com/s/4sarlhzvg9i84ty/14%20B.I.G.%20%E2%80%93%20A%20Promise%C2%A0%E2%80%94%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.mp3?dl=0
Сроки Сдача: 01.07.19 (ВТ) до 18:00 по МСК.
Стоимость 1000 руб.
Заявки фрилансеров
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