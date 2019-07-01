Рекламное видео INSTAGRAM на основе фото и анимированных заголовков

Задача

1. Сделать ролик для сториз 45 сек. (3 ролика по 15 сек).

2. Анимировать заголовки (текст в плашках)

Сам ролик это по сути сменяющиеся фото + заголовки.

Важно, чтобы заголовки не были на стыках 15, 30 секунд, чтобы при переключении к следующему сториз был четкий переход.

Пример №1:

https://www.dropbox.com/s/yryy5m9rfhywqw4/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2030.05.2019%2C%2019%2026%2048.mp4?dl=0

Пример №2

https://www.dropbox.com/s/x2z4m8rp2j2mpt9/ogranka_storis.mp4?dl=0

3. В примере выше заголовки появляются не только в плашках, но и просто текстом поверх фото. Мы хотим придать динамики ролику и поэтому хотим поэкспериментировать с заголовками — часть сделать с плашками, а часть без них. Важно, чтобы текст читалися.

4. Динамика — вот что мы хотим от ролика, поэтому предлагаем где-то ускорить появление фото, а где-то сделать акцент на отдельные кадры. Будет клево если появление фото будет совпадать с музыкой.

Заголовки для видео

1. Бесплатный вебинар «Коммерческая ретушь» от Татьяны Факеевой

2. Вебинар для фотографов и ретушеров

3. Авторская коммерческая ретушь Татьяны Факеевой

4. Методы ретуши: частотное разложение, dodge&burn, микс-кисть

5. Как тратить на ретушь не более 10 минут

6. Доступ после регистрации

7. Кнопка Подробнее

Требования к макету

— 1080 х 1920 px

— MPEG4 (один полный — 45 с. и 3 по 15 с.)

Требования к тексту

— Текст черный в белой плашке или белый в черной плашке (в зависимости от композиции) или просто без плашек.

— Текст должен занимать не больше 30% макета

— Текст может как внизу и на верху кадра,

— Текст не должен перекрывать лицо на фотографии.

— Текст должен анимировано появляться

— Текст пишем не больше чем в 3-4 строчки

Материалы

Шрифт

https://www.dropbox.com/sh/nona2xhg2a53sqd/AAChXtbWbWKBEteHoXO02Idua?dl=0

Фото для ролика

https://www.dropbox.com/sh/kul5vmb6ypovidv/AACqNqFJLh0OOnE50H8OZCe0a?dl=0

Кнопка «Подробнее»

https://www.dropbox.com/s/w9vdy9o8qehm5nl/06_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81.psd?dl=0

Музыка

05 Roy Ayers feat. Terri Wells - Holidayот

2:40 (там где начинает играть пианино)

https://www.dropbox.com/s/swz8ogwkps7s5iz/05%20Roy%20Ayers%20feat.%20Terri%20Wells%20-%20Holiday.mp3?dl=0

14 B.I.G. – A Promise

6:12 (выход из ямы)

https://www.dropbox.com/s/4sarlhzvg9i84ty/14%20B.I.G.%20%E2%80%93%20A%20Promise%C2%A0%E2%80%94%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.mp3?dl=0

Сроки Сдача: 01.07.19 (ВТ) до 18:00 по МСК.

Стоимость 1000 руб.