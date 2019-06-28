Продвижение видео (Youtube)

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Закрыт2 заявки242 просмотра

Приветствую. 

Имеется видео на официальном канале СМИ (телевидение). длительность 20 мин.  (сельскохозяйственные проблемы)

Есть желание его продвигать. цель – дать огласки , привлечь внимание.

Возможно что то дополнитеьно можете предлагать, например напсать статью и размещать в каких то сайтах.

жду ваших предложениях. 

P.S.  можно ли таргетинговые продвижения? если да, то цены как формируются? 

P.S.S. цены, сроки и масштаб обсуждаемо. 

6 лет назад
Dansell
Олег 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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