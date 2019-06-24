Есть детский контент который снимался на камеру. Много. Задача сделать 1-1.5 мин ролики где просто состыковать 2-4 шота вместе и наложить музыку (предоставлю), несколько звуковых сэмплов (штук 4-10 на ролик).

По моей примерной оценке, работы над каждым видео получится примерно 30 минут. Минимум креатива требуется.

Нужно сделать 100 таких роликов с общим бюджетом 10 тыс руб. Можно разбить проект на 10 мелких под-проектов по 1к руб каждый.

Просьба откликаться только если вас устраивают условия. И если вы можете усeрднo пopaбoтaть фyлл-тaйм 2-4 дня.

Обязательно прикрепите примеры своего монтажа, хотя особого умения для выполнения этого проекта не требуется, хотелось бы увидеть ваш уровень, так как параллельно есть и дpугиe более сложные и более выcoкooплaчивaемыe проекты с бюджетом 3-4 к за видео.