Монтаж рекламного ролика для инстаграм сторис

Есть два ролика, в один необходимо поставить контакты, а в другой добавить пару значков соцсетей. Ролики будут транслироваться на огромном экране, просьба это учесть при рендере. https://yadi.sk/d/eHsb01b1lL49jw вот один, в который три значка нужно поставить. ...