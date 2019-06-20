Смонтировать свадебный видеоролик

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки124 просмотра

Добрый день коллеги

Есть видеоролик с регистрации, снятый на телефон. Из за плохой линзы качество картинки - не очень.

Нужно максимально вытянуть качество: картинки, звука, красиво ( насколько это возможно ) смонтировать, сделать цветкорр.

Исходник 6:40

С меня хороший отзыв, 

6 лет назад
animebit313
Александр 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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