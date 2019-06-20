Первые 2 видео - по 2 мин (в общей сложности) Третье видео - 1 мин ТЗ по секундам уже всё расписано. Пишите в личку за более подробной информацией.
Смонтировать свадебный видеоролик
Добрый день коллеги
Есть видеоролик с регистрации, снятый на телефон. Из за плохой линзы качество картинки - не очень.
Нужно максимально вытянуть качество: картинки, звука, красиво ( насколько это возможно ) смонтировать, сделать цветкорр.
Исходник 6:40
С меня хороший отзыв,
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