Внести пару правок в ролики

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен2 заявки231 просмотр

Есть два ролика, в один необходимо поставить контакты, а в другой добавить пару значков соцсетей. Ролики будут транслироваться на огромном экране, просьба это учесть при рендере. https://yadi.sk/d/eHsb01b1lL49jw вот один, в который три значка нужно поставить. 

и один дадим исполнителю лично

6 лет назад
morenab
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

razmikpashikyan
Размик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$5
1 день
Спасибо огромное Размику за профессионализм и оперативность
Рекомендую заказчика, спасибо)

Заявки фрилансеров

razmikpashikyan
Размик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад

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