Размик razmikpashikyanrazmikpashikyan
34 годаАрмения/Ереван
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-50— Видеомонтаж
Портфолио
- Music video "Bhajamana Govinda" by Kirtan Lounge204 просмотра
- Music video "Hare Krishna Maha Mantra"323 просмотра
- Рекламный ролик для компании "Expedition14"356 просмотров
- Showreel для компании Трофи-лайф291 просмотр
- Заставка "Трофи-Лайф" в стиле Marvel234 просмотра
- Пример дубляжа223 просмотра
- Озвучка трейлера204 просмотра
- Съемка и монтаж дипломной работы317 просмотров
- Заставка "8 лет в стиле Трофи"523 просмотра
- Социальный ролик "Yes to life"475 просмотров
- Заставка "Трофи-Лайф"369 просмотров
- "Трофи-Лайф" - Лучшее за 2013322 просмотра
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
5 лет назад
отличный исполнитель, рекоммендую
Ответный отзыв
Отлично поработали, заказчика рекомендую.
$5
10 баллов
5 лет назад
Спасибо огромное Размику за профессионализм и оперативность
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика, спасибо)
$5
10 баллов
5 лет назад
Нам видео создал за час, внес корректировки оперативно. В процессе общения узнали что есть контакты знакомого на озвучку. В следующий раз закажем еще и озвучку дополнительно для второго видео. Порадовало что за озвучкой не нужно общаться отдельно с человеком что можно все заказать в одном месте.
Ответный отзыв
Все отлично, спасибо!
$75
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель с профессиональным подходом и желанием зделать лучшее, рекомендую
Ответный отзыв
Понятная постановка задачи, даже с пояснениями с записью с экрана, оплата в срок, отлично поработали, заказчика рекомендую!
$10
10 баллов
5 лет назад
Все отлично! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Рекомендую!
Видеомонтаж
11 отзывов
$20/час
от $50от 2 дней
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