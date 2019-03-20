Нам видео создал за час, внес корректировки оперативно. В процессе общения узнали что есть контакты знакомого на озвучку. В следующий раз закажем еще и озвучку дополнительно для второго видео. Порадовало что за озвучкой не нужно общаться отдельно с человеком что можно все заказать в одном месте.