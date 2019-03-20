razmikpashikyan

Размик razmikpashikyan

 
34 годаАрмения/Ереван
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Видеомонтаж и озвучка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-50
Видеомонтаж
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Отзывы заказчиков
Anantago
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
5 лет назад
Xудожественная анимация текстов и фактур
отличный исполнитель, рекоммендую
Отлично поработали, заказчика рекомендую.
Ответный отзыв
morenab
Елена 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
27 отзывов
$5
10 баллов
5 лет назад
Внести пару правок в ролики
Спасибо огромное Размику за профессионализм и оперативность
Рекомендую заказчика, спасибо)
Ответный отзыв
omnisan
Денис 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
$5
10 баллов
5 лет назад
К существующему видео добавить начало и конец
Нам видео создал за час, внес корректировки оперативно. В процессе общения узнали что есть контакты знакомого на озвучку. В следующий раз закажем еще и озвучку дополнительно для второго видео. Порадовало что за озвучкой не нужно общаться отдельно с человеком что можно все заказать в одном месте.
Все отлично, спасибо!
Ответный отзыв
Anantago
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$75
10 баллов
5 лет назад
Анимация текста для музыкального видео
Отличный исполнитель с профессиональным подходом и желанием зделать лучшее, рекомендую
Понятная постановка задачи, даже с пояснениями с записью с экрана, оплата в срок, отлично поработали, заказчика рекомендую!
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Видео из 25 фото
Все отлично! Однозначно рекомендую!
Очень хороший заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
Видеомонтаж
11 отзывов
$20/час
от $50от 2 дней
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