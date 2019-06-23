Смонтировать и озвучить видео о футболе

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт12 заявок507 просмотров

Необходимо смонтировать и озвучить видео о футболе. Длительность видео около 10 минут. Видеоряд должен содержать фото и видеоматериалы, которые исполнитель подбирает сам. Пример: youtu.be/SBmA3ZlsI-o 

Сценарий будет отправлен исполнителю. 

Вышлите, пожалуйста, примеры похожих работ + варианты голосов, укажите стоимость работы.

6 лет назад
smartclimategrou
39 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров

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