Верстка интерактивной рекламы Playable

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки320 просмотров

Описание: 

Имеется некая игра, под которую требуется сделать playable. Описание сценариев, видео сценарии – имеются. Материалы и то, что потребуется – предоставлю. 

Задачи: 

1) Создать playable для Facebook, исходя из ТЗ 

2) Учесть все требования от Facebook 

3) Протестировать playable 

Прикрепить ТЗ, видео сцены и полную инфу здесь не смогу. Мне нужен человек, который разбирается в этой теме и с портфолио.  

Сроки, ТЗ, видео сцены, стоимость и остальные вопросы – предоставлю в личной переписке. 

При успешном выполнении задания – будет пулл аналогичных задач с другими тематиками.

6 лет назад
Nevin
31 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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