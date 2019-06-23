Добрый день. Нужно собрать автовебинар на bizon365. Скопировать чат из записи трансляции на Ютубе и синхронизировать его по времени с видео.
Верстка интерактивной рекламы Playable
Описание:
Имеется некая игра, под которую требуется сделать playable. Описание сценариев, видео сценарии – имеются. Материалы и то, что потребуется – предоставлю.
Задачи:
1) Создать playable для Facebook, исходя из ТЗ
2) Учесть все требования от Facebook
3) Протестировать playable
Прикрепить ТЗ, видео сцены и полную инфу здесь не смогу. Мне нужен человек, который разбирается в этой теме и с портфолио.
Сроки, ТЗ, видео сцены, стоимость и остальные вопросы – предоставлю в личной переписке.
При успешном выполнении задания – будет пулл аналогичных задач с другими тематиками.
Заявки фрилансеров
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