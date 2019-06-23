Верстка интерактивной рекламы Playable

Описание:

Имеется некая игра, под которую требуется сделать playable. Описание сценариев, видео сценарии – имеются. Материалы и то, что потребуется – предоставлю.

Задачи:

1) Создать playable для Facebook, исходя из ТЗ

2) Учесть все требования от Facebook

3) Протестировать playable

Прикрепить ТЗ, видео сцены и полную инфу здесь не смогу. Мне нужен человек, который разбирается в этой теме и с портфолио.

Сроки, ТЗ, видео сцены, стоимость и остальные вопросы – предоставлю в личной переписке.

При успешном выполнении задания – будет пулл аналогичных задач с другими тематиками.