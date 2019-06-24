Нужно сделать небольшой монтаж видео из youtube

Нужно доработать вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=m2lA_FwuuhE

Нужно сделать цветокоррекцию (поярче)

наложить более активную музыку

логотип нужно наш поставить поверх того что есть на видео

В начале сделать текст наш: Реставрация / репассаж часов в Алматы, Мастерская Крыловых.

Так же можно еще сделать подобное видео в нашей стилистике из других фото и видео из интернета. Стилистику можете посмотреть на сайте krylov-service.kz