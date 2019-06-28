Интересует самое обычное мультяшное видео под клип. Около трех минут . Бютжет минимальный, интересуют в основном люди которые хотят сделать себе имя.
Видео монтаж
Необходимо смонтировать свадебное видео из 10 видео снятых на iPhone
Заявки фрилансеров
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