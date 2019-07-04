Сделать рекламный видеоролик 10-15 сек. СРОЧНО!

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки180 просмотров

Срочно до 12:00 МСК 04.07.19 готовый ролик!

Требуется сделать рекламный видеоролик для студии красоты продолжительностью 10-15 сек с большим разрешением (для очень большого экрана на городской площади).

Пример ролика и всю необходимую информацию для размещения в ролике дам при обсуждении.

От вас:

предложение по стоимости работ, примеры (при наличии)

6 лет назад
pismokab
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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