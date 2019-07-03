Анимированный текст на рекламный экран

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок283 просмотра

Ролик с анимированным текстом без звука. В стиле навигационных табличек во вложении.

  1 . появляется посередине крупно наш логотип на зеленом фоне(зеленый фон как на навигации во вложении ) и вокруг него всякие желательно как бы отрисованные продукты( пример во вложении на навигации супермаркета)  ,логотип можете любой отсюда выбрать - там разные компоновки в кореле  ,лучше наверное будет смотреться где надпись " супермаркет"- на красной подложке. 

https://yadi.sk/d/eF99mCuSWbjqcA

2. далее идут как бы слайды - я плохо разбираюсь в терминах видео но надеюсь вы меня поймете - меняются кадры (назову это так и появляется текст живенько на этих кадрах)

далее за крупным логотипом , он исчезает и идет текст " САМОЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗДЕСЬ!" , при этом чтоб было понятно, что это один ролик то наверное логотип нашего супермаркета перенести куда нибудь вверх и его там оставить уже не так крупно (наш логотип это и ромбик и надпись Универсальный супермаркет). а ниже текст, причём то что закавычено в одну фразу не разбивать ,то есть чтобы после появления текста все то что в кавычках, смотрелось одним текстом , текст появляется постепенно на кадре ,то есть внедряет какой ниб эффект.

 " ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

СЫРОВ, КОЛБАС И ДЕЛИКАТЕСОВ" 

"СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ"

"ВСЁ ДЛЯ ГРИЛЯ

шашлык и колбаски

уголь, розжиг,решетки,мангалы"

"ВСЕГДА РАБОТАЮТ 4 КАССЫ"

"СОБСТВЕННАЯ КУЛИНАРИЯ

салаты,выпечка,горячие блюда"

"СВЕЖЕЕ МЯСО 

от отечественных производителей"

"логотип наш и надпись

ЛЮБИТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ"

фон этих слайдов продумайте сами..... можно как вариант просто однотонный или взять картинки соответствующие!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Если есть вопросы пишите, всегда тут ! 

P.S. хочется что бы ролик привлекал внимание ,но и не был супер быстрым,  чтобы можно было успеть все прочитать!Формат видео avi. Цену указывайте за 30 сек ролика. Если есть возможность ,пришлите начало ролика со своим штампом , скорее выберем из тех кто не зажмет и сделает хоть 5 секунд пробного видео превью. Подобных роликов будет порядка 10шт , соответственно их будет делать тот кто получит это задание. Дедлайн 3 дня. 

6 лет назад
dimamsk
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Видео мультфильм

    Интересует самое обычное мультяшное видео под клип. Около трех минут . Бютжет минимальный, интересуют в основном люди которые хотят сделать себе имя.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редактировать проект в After effects

    Оплата только webmoney!!! Необходимо отредактировать проект в After effects (исходники предоставлю) - изменить надписи и потом выгрузить в видео mp4 с музычкой.

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание видео обзоров товаров и имиджевых роликов для компании СТАРТ

    Добрый день,  мы занимаемся импортом и продажей по Украине профессиональных электро инструментов. Нам нужно более 300 шт видео обзоров товаров для нашего You tube канала.Нужны обзоры по следующим категориям: - Имиджевые  - ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видео ролик

    Нужно сделать видео ролик, чтобы показать, как работает мобильное приложение исходя из следующего принципа 1 Сначала делаем текстовую озвучку исходя из текстового файла Файл текстовый предоставлю   2 По длине озвучке ...

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подписаться на канал Ютуб

    Нужно подписаться на канал Ютуб, посмотреть пару видео и поставить лайки всем видео на канале (их немного). Отписываться не сразу...Предлагайте свою цену..

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Продвижение видео (Youtube)

    Приветствую.  Имеется видео на официальном канале СМИ (телевидение). длительность 20 мин.  (сельскохозяйственные проблемы) Есть желание его продвигать. цель – дать огласки , привлечь внимание. Возможно что ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать небольшой рекламный ролик для приложения

    Нужно смонтировать рекламный ролик длительностью не более 7 секунд. Реклама для андроид приложения спортивных прогнозов. Ролик будет использоваться в сторисах инстаграма. Пишите цену и примеры работ в данной области.

    Android
    Видеомонтаж2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно сделать небольшой монтаж видео из youtube

    Нужно доработать вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=m2lA_FwuuhE Нужно сделать цветокоррекцию (поярче) наложить более активную музыку логотип нужно наш поставить поверх того что есть на видео В начале сделать текст наш: Реставрация / репассаж ...

    Видеомонтаж32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад