Анимированный текст на рекламный экран

Ролик с анимированным текстом без звука. В стиле навигационных табличек во вложении.

1 . появляется посередине крупно наш логотип на зеленом фоне(зеленый фон как на навигации во вложении ) и вокруг него всякие желательно как бы отрисованные продукты( пример во вложении на навигации супермаркета) ,логотип можете любой отсюда выбрать - там разные компоновки в кореле ,лучше наверное будет смотреться где надпись " супермаркет"- на красной подложке.

https://yadi.sk/d/eF99mCuSWbjqcA

2. далее идут как бы слайды - я плохо разбираюсь в терминах видео но надеюсь вы меня поймете - меняются кадры (назову это так и появляется текст живенько на этих кадрах)

далее за крупным логотипом , он исчезает и идет текст " САМОЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗДЕСЬ!" , при этом чтоб было понятно, что это один ролик то наверное логотип нашего супермаркета перенести куда нибудь вверх и его там оставить уже не так крупно (наш логотип это и ромбик и надпись Универсальный супермаркет). а ниже текст, причём то что закавычено в одну фразу не разбивать ,то есть чтобы после появления текста все то что в кавычках, смотрелось одним текстом , текст появляется постепенно на кадре ,то есть внедряет какой ниб эффект.

" ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ

СЫРОВ, КОЛБАС И ДЕЛИКАТЕСОВ"

"СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ"

"ВСЁ ДЛЯ ГРИЛЯ

шашлык и колбаски

уголь, розжиг,решетки,мангалы"

"ВСЕГДА РАБОТАЮТ 4 КАССЫ"

"СОБСТВЕННАЯ КУЛИНАРИЯ

салаты,выпечка,горячие блюда"

"СВЕЖЕЕ МЯСО

от отечественных производителей"

"логотип наш и надпись

ЛЮБИТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ"

фон этих слайдов продумайте сами..... можно как вариант просто однотонный или взять картинки соответствующие!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Если есть вопросы пишите, всегда тут !

P.S. хочется что бы ролик привлекал внимание ,но и не был супер быстрым, чтобы можно было успеть все прочитать!Формат видео avi. Цену указывайте за 30 сек ролика. Если есть возможность ,пришлите начало ролика со своим штампом , скорее выберем из тех кто не зажмет и сделает хоть 5 секунд пробного видео превью. Подобных роликов будет порядка 10шт , соответственно их будет делать тот кто получит это задание. Дедлайн 3 дня.