Интересует самое обычное мультяшное видео под клип. Около трех минут . Бютжет минимальный, интересуют в основном люди которые хотят сделать себе имя.
Анимированный текст на рекламный экран
Ролик с анимированным текстом без звука. В стиле навигационных табличек во вложении.
1 . появляется посередине крупно наш логотип на зеленом фоне(зеленый фон как на навигации во вложении ) и вокруг него всякие желательно как бы отрисованные продукты( пример во вложении на навигации супермаркета) ,логотип можете любой отсюда выбрать - там разные компоновки в кореле ,лучше наверное будет смотреться где надпись " супермаркет"- на красной подложке.
https://yadi.sk/d/eF99mCuSWbjqcA
2. далее идут как бы слайды - я плохо разбираюсь в терминах видео но надеюсь вы меня поймете - меняются кадры (назову это так и появляется текст живенько на этих кадрах)
далее за крупным логотипом , он исчезает и идет текст " САМОЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗДЕСЬ!" , при этом чтоб было понятно, что это один ролик то наверное логотип нашего супермаркета перенести куда нибудь вверх и его там оставить уже не так крупно (наш логотип это и ромбик и надпись Универсальный супермаркет). а ниже текст, причём то что закавычено в одну фразу не разбивать ,то есть чтобы после появления текста все то что в кавычках, смотрелось одним текстом , текст появляется постепенно на кадре ,то есть внедряет какой ниб эффект.
" ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ
СЫРОВ, КОЛБАС И ДЕЛИКАТЕСОВ"
"СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ"
"ВСЁ ДЛЯ ГРИЛЯ
шашлык и колбаски
уголь, розжиг,решетки,мангалы"
"ВСЕГДА РАБОТАЮТ 4 КАССЫ"
"СОБСТВЕННАЯ КУЛИНАРИЯ
салаты,выпечка,горячие блюда"
"СВЕЖЕЕ МЯСО
от отечественных производителей"
"логотип наш и надпись
ЛЮБИТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ"
фон этих слайдов продумайте сами..... можно как вариант просто однотонный или взять картинки соответствующие!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Если есть вопросы пишите, всегда тут !
P.S. хочется что бы ролик привлекал внимание ,но и не был супер быстрым, чтобы можно было успеть все прочитать!Формат видео avi. Цену указывайте за 30 сек ролика. Если есть возможность ,пришлите начало ролика со своим штампом , скорее выберем из тех кто не зажмет и сделает хоть 5 секунд пробного видео превью. Подобных роликов будет порядка 10шт , соответственно их будет делать тот кто получит это задание. Дедлайн 3 дня.
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