Видео ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт16 заявок207 просмотров

Нужно сделать видео ролик, чтобы показать, как работает мобильное приложение исходя из следующего принципа

1 Сначала делаем текстовую озвучку исходя из текстового файла

Файл текстовый предоставлю

 

2 По длине озвучке обрезаем фоновые видео и сшиваем вместе

Есть с архив видео и порядок их появления, чтобы подходили по длине озвучка

 

3 Добавляем картинки по сценарию текстового файла из архива

Есть архив с картинками, предоставлю

И добавляем на них движение пальца

Когда есть кнопки, палец нажимает на них то есть касается

Общий тайминг порядка 4 минут думаю должно получиться, там 8 фоновых видео и 7

сцен. Сразу пишите цену и сроки.

Детали пошлю выбранным исполнителям для окончательного согласования

6 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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