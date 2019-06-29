Нужно сделать видео ролик, чтобы показать, как работает мобильное приложение исходя из следующего принципа

1 Сначала делаем текстовую озвучку исходя из текстового файла

Файл текстовый предоставлю

2 По длине озвучке обрезаем фоновые видео и сшиваем вместе

Есть с архив видео и порядок их появления, чтобы подходили по длине озвучка

3 Добавляем картинки по сценарию текстового файла из архива

Есть архив с картинками, предоставлю

И добавляем на них движение пальца

Когда есть кнопки, палец нажимает на них то есть касается

Общий тайминг порядка 4 минут думаю должно получиться, там 8 фоновых видео и 7

сцен. Сразу пишите цену и сроки.

Детали пошлю выбранным исполнителям для окончательного согласования