Монтаж видео

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен20 заявок224 просмотра

Интересует следующее:Есть 4 видео с камер видеонаблюдения длительностью 1 часНужно сделать с 42 по 45 мин (3 мин) чтоб  видео зависло, и таймер дальше шелВозможно наложить какие-то эффект глюка камеры чтобы не было видно так движенийИнтересует цена за 4 видео

6 лет назад
guest_15624958530874
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kabakovsdeniss
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$8
1 день
Escrow
Рекомендую! Отлично поработали, претензий не имею вообще.
Отличный заказчик. Приятно было работать ;)

Заявки фрилансеров

kabakovsdeniss
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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