Нужен человек для монтажа видео на длительный срок.

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  2. Видеомонтаж
Закрыт93 заявки1929 просмотров

Нужен человек, который может монтировать видео под настроение ( накладывая нужную музыку под кадры, удалять не имеющие значения кадры, вставлять звуковые эффекты и что-то в этом духе ).  Вес отснятого видео составляет около 70-100 тб (4-5 часов материалла) и поэтому желательно, чтобы человек проживал в Екатеринбурге или переехал туда ( могу предоставить место для жилья ). Стаж работы в премьере от 2х лет и желательно уметь работать с другими программами. На счет заработной платы обговорим лично.

П.с. Если работать в Екатеринбурге, то не проблема работать на моем компьютере.

П.с.с. Зарплата будет достойная, если ты именно тот, кто мне нужен. 

П.с.с.с. Даже если не собираешься переезжать, но хочешь поработать на длительный срок, то тоже рассмотрим твою заявку и будем работать дистанционно, если подойдешь. 

6 лет назад
guest_15623051357957
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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