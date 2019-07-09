Видеомонтаж любой сложности
Нужен качественный видеомонтаж любой сложности? Вы по адресу. Имею 10+ лет опыта в работе с различного рода программами видеомонтажа, основные из которых Adobe Premiere and After effects, Sony Vegas. Ранее я работал и довольно успешно с одним из известнейших блогеров Сибири с подписной базой 600+ тысяч подписчиков.
Так же в начале 2019-ого года я создал и запустил свой собственный платный видеокурс по обучению видеомонтажу, на создание которого ушло более полугода: http://periskop-tv.ru/kursadobepremiere/
Пример одного из уроков по видеомонтажу в программе Adobe Premiere 2019 CC PRO здесь: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=MzusxctZ7wk
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
Спасибо огромное за профессионализм!!! Все сделано быстро, качественно! Будем работать дальше!
Ответный отзыв
Интересная работа, отличный заказчик, с грамотной постановкой задачи и своевременным выходом на связь. Рекомендую
$8
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую! Отлично поработали, претензий не имею вообще.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно было работать ;)