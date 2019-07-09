Видеомонтаж любой сложности

Нужен качественный видеомонтаж любой сложности? Вы по адресу. Имею 10+ лет опыта в работе с различного рода программами видеомонтажа, основные из которых Adobe Premiere and After effects, Sony Vegas. Ранее я работал и довольно успешно с одним из известнейших блогеров Сибири с подписной базой 600+ тысяч подписчиков.

Так же в начале 2019-ого года я создал и запустил свой собственный платный видеокурс по обучению видеомонтажу, на создание которого ушло более полугода: http://periskop-tv.ru/kursadobepremiere/

Пример одного из уроков по видеомонтажу в программе Adobe Premiere 2019 CC PRO здесь: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=MzusxctZ7wk