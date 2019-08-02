Создать рекламный ролик, для компании по установке натяжных потолков, нужны идеи, нужный материал предоставим, задача придумать концепцию и смонтировать
Монтаж видео
Монтаж видео из готовых видео файлов с аудио дорожками. Всего видео на 5 минут с титрами
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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