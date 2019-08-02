Монтаж видео

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен57 заявок565 просмотров

Монтаж видео из готовых видео файлов с аудио дорожками. Всего видео на 5 минут с титрами

6 лет назад
guest_1563431869277
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kabakovsdeniss
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$50
16 дней
Спасибо огромное за профессионализм!!! Все сделано быстро, качественно! Будем работать дальше!
Интересная работа, отличный заказчик, с грамотной постановкой задачи и своевременным выходом на связь. Рекомендую

Заявки фрилансеров

kabakovsdeniss
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад