Рекламный ролик компании по установке натяжных потолков

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт19 заявок269 просмотров

Создать рекламный ролик, для компании по установке натяжных потолков, нужны идеи, нужный материал предоставим, задача придумать концепцию и смонтировать

6 лет назад
guest_15633757793337
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров