Графические видео, анимация

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок214 просмотров

Необходимо разработать графический тизер для мероприятия. Пример видео можно рассмотреть по ссылке https://web.facebook.com/motionlabevents/videos/336985700580594/.  Ищем талантливого и ответственного исполнителя, возможно на постоянной основе. Детально ТЗ обсудим с выбранным исполнителем. 

6 лет назад
Pchelkan
45 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров