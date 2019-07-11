Нарезка видео для ютуб канала (видео защищены системой content id)

Требуется создать нарезки из популярных мультсериалов, типа Футурама, Симпсоны, Рик и Морти и т.п.

Вот пример канала с такими видео (канал не мой) https://www.youtube.com/channel/UCFLqXqcnfchSS7aqMQyDZ8A/videos

Самая главная проблема в том, что видео заблокированы для публикации и это нужно обходить путем нарезки его на небольшие части, чтобы система content id не могла его идентифицировать.

Видео нужно длительностью примерно 8-10 минут.

Предлагайте цены, но много за одно видео я не заплачу!

Нарезка не требует каких то особенных навыков, нужно просто вырезать некоторые моменты, ни каких эффектов не нужно!