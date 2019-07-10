Видео разговорное , продолжительность 10-15 минут Качество 1080 , 30фпс Оплата за ролик 10$ Возможно постоянное сотрудничество Если вас заинтересовало наше предложение или хотите уточнить детали :
Съемка и монтаж ролика для youtube и инстаграмм
Заказчику необходимо снять ролик 10-15 минут для youtube
Тематика женская одежда, платки, головные уборы. Модель есть.
Съемка в студии в Москве, выбор студии за вами. Продолжительность съемки час, из этого надо собрать ролик 10-15 минут, склейка простая, 2 смены ракурсов, заставка, логотип. Из этого ролика еще +2-3 нарезки для инстанграмм по минуте.
Съемки несколько раз в месяц.
Бюджет небольшой, заказчик готов работать с начинающими видеографами.
Жду ваших предложений
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