Съемка и монтаж ролика для youtube и инстаграмм

Заказчику необходимо снять ролик 10-15 минут для youtube

Тематика женская одежда, платки, головные уборы. Модель есть.

Съемка в студии в Москве, выбор студии за вами. Продолжительность съемки час, из этого надо собрать ролик 10-15 минут, склейка простая, 2 смены ракурсов, заставка, логотип. Из этого ролика еще +2-3 нарезки для инстанграмм по минуте.

Съемки несколько раз в месяц.

Бюджет небольшой, заказчик готов работать с начинающими видеографами.

Жду ваших предложений