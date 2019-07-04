специалист по монтажу семейного видео
Создать продающий анимационный видео ролик
Нужно создать продающий ролик. Примерная длительность 46 секунд.
Ролик будет запускаться по холодной аудитории в ютубе.
Тематика: Продажа услуг веб студии. Создание сайтов и продвижение.
Рассмотрю все варианты.
В заявках прошу указывать примерную стоимость.
+ ссылку на работы, созданных ранее продающих роликов.
Заявки фрилансеров
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