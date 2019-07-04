Вставить уже готовые баннеры в готовое видео

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Закрыт7 заявок242 просмотра

Мне нужно вставить уже готовые баннеры в готовое видео 

Я уже подготовил сами баннеры мне нужно только разместить их внутри видео 

3 баннера, видео 1:47 мин. Нужно хорошо сделать motion tracking,  

самое главное, что бы эти баннеры органично вписались на свои места 

что бы выглядело так, как будто они там и были   

т.е нужно так же подкорректировать цвет, свет и размытость. 

Это нужно сделать за 1 день. т.е сегодня-завтра

https://wetransfer.com/downloads/8bd6504138a8103459e863e5971ace3a20190707192236/e91fdd

6 лет назад
ivadimus
47 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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