Интро и аутро для канала

Создать два видеоролика для ютуб канала, продолжительность приблизительно 8 секунд. 1280х720

Первый видеоролик - будет как заставка перед видео, второе - после видео.

Тематика - заказ хостелов на английском языке, видеоролики должны быть также на этом языке.

В первом ролике должны присутствовать преимущества сайта, фразы -36,000 properties, 170 countries • Over 10 million verified guest reviews • 24/7 customer service

Во втором ролике призыв перейти по ссылке в описании к видео.

В обоих видео должен присутствовать логотип. Логотип - во вложении.