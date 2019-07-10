Интро и аутро для канала

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен11 заявок249 просмотров

Создать два видеоролика для ютуб канала, продолжительность приблизительно 8 секунд. 1280х720

Первый видеоролик - будет как заставка перед видео, второе - после видео.

Тематика - заказ хостелов на английском языке, видеоролики должны быть также на этом языке.

В первом ролике должны присутствовать преимущества сайта, фразы -36,000 properties, 170 countries • Over 10 million verified guest reviews • 24/7 customer service

Во втором ролике призыв перейти по ссылке в описании к видео.

В обоих видео должен присутствовать логотип. Логотип - во вложении.

6 лет назад
guest_15378450269179
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Royce9
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

Royce9
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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