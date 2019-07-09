Требуется создать 4 минутное видео в инфографическом стиле по образцу https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=iKSlx9KD-UY Сценарий написан, что в какой сцене нарисовать и вставить мы скажем Нужно отобразить в корпоративных цветах и стиле и плюс озвучка
Снять видео отзыв
рассказать на камеру текст.
Снимать можно на телефон. В кадре показать деньги от 30 000.
Заявки фрилансеров
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