Монтаж видео

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт53 заявки411 просмотров

Видео разговорное , продолжительность 10-15 минут

Качество 1080 , 30фпс

Оплата за ролик 10$

Возможно постоянное сотрудничество

Если вас заинтересовало наше предложение или хотите уточнить детали : 

6 лет назад
Arey299
Никита 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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