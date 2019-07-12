Моушн Дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт12 заявок233 просмотра

Всем Привет. Ищу «Моушн Диза» на проект. Нужно «слепить» видео в стиле 2d animation, Explainer Video. Можно пользоваться шаблонами скачанными в интернете. Если сработаемся, нужно будет «лепить» таких же видео 2-3 в месяц. Длительность 1 мин - 1:30. Все детали в личку

6 лет назад
guest_15632891453825
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров