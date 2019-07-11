Записать видео-инструкцию как сделать заказ на сайте на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок130 просмотров

По типу уже ранее созданного видео надо сделать новое видео на английском языке, где описать как делать заказ на сайте harchi.kiev.ua (не упоминать название сайта в видео) от начала до конца, самим при это хорошо разобраться в вопросе.

пример, старое видео 

https://harchi.kiev.ua/en/news-oplata-ta-dostavka/ в нем неправильно говорится что можно заказать только 4 позиции товара, это давно исправили и уже все работает.

6 лет назад
stanistar
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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