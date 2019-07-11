Нужно сделать видео обзор на сервис + монтаж. Видео 4-7 минут
Записать видео-инструкцию как сделать заказ на сайте на английском
По типу уже ранее созданного видео надо сделать новое видео на английском языке, где описать как делать заказ на сайте harchi.kiev.ua (не упоминать название сайта в видео) от начала до конца, самим при это хорошо разобраться в вопросе.
пример, старое видео
https://harchi.kiev.ua/en/news-oplata-ta-dostavka/ в нем неправильно говорится что можно заказать только 4 позиции товара, это давно исправили и уже все работает.
Заявки фрилансеров
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