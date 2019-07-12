Подготовка промо-ролика для YouTube

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт29 заявок321 просмотр

Помочь подготовить промо ролик для YouTube: 

- Помощь в создании видео дизайна 

- Раскадровка 

- Создание переходов 

- Наложение текстов 

- Работа с динамическими эффектами 

- Наложение звуковых дорожек 

Хронометраж видео до 15 секунд

Есть пример видео ролика, на который можно ориентироваться

6 лет назад
eugsin7331
Евгений 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров