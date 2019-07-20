Оформление YouTube канала

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен9 заявок436 просмотров

Нужно создать оформления для канала на YouTube. Тематика канала — посылки из Китая.

6 лет назад
guest_15633714396197
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

awful_silver
Богдан 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$15
3 дня
Escrow
Доволен работой, сделал всё качественно и в сроки. Очень приятно работать с такими людьми. Рекомендую
Хороший заказчик, было приятно работать) Оплату сделал вовремя и без задержек

Заявки фрилансеров

awful_silver
Богдан 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад