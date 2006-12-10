Качественное и ответственное выполнение срочной работы. Поставленный голос Владислава отлично подошел для подачи отраслевой деловой презентации, а его быстрый отклик позволил оперативно внести все поправки и отшлифовать записанный материал до состояния "10 из 10". Отдельно отмечу техническое качество записи. Благодарю!