Копцев Владислав vvalentryevvalentrye
32 годаУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Озвучивание разного вида материала.
Озвучиваю информационные ролики, презентации, IVR, поздравления и другие проекты. Опыт более 3-х лет. Подхожу к работе профессионально и с пониманием дела.
Демо голоса: https://drive.google.com/file/d/1QYLSvzM4NNpRbOcxzTRlfrblveA_549X/view?usp=sharing
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-20— Озвучивание
Портфолио
- Видео для тревел компании575 просмотров
- Ролик приложения388 просмотров
- Ролик для инстаграма287 просмотров
- Закадровый голос для фильма387 просмотров
- Демо голоса244 просмотра
- Ролик для ресторана "ЦЕХ"292 просмотра
- Закадровое озвучивание271 просмотр
- ЖК "Park House"239 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
5 лет назад
Отлично проделанная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв
Александра замечательный заказчик: четко поставленное ТЗ и своевременная оплата! Рекомендую!
$25
10 баллов
6 лет назад
Качественное и ответственное выполнение срочной работы. Поставленный голос Владислава отлично подошел для подачи отраслевой деловой презентации, а его быстрый отклик позволил оперативно внести все поправки и отшлифовать записанный материал до состояния "10 из 10". Отдельно отмечу техническое качество записи. Благодарю!
Ответный отзыв
Работать со Станиславом было в одно удовольствие, четко поставленное ТЗ и оперативная обратная связь, однозначно рекомендую как хорошего и понимающего заказчика!
$5
10 баллов
6 лет назад
Все сделал в срок и в соответствии с моими пожеланиями.
Ответный отзыв
Павел - хороший заказчик, чётко поставленное ТЗ и своевременная оплата!
$30
10 баллов
6 лет назад
Владислав, крутой исполнитель. С ходу понял, что нужно и сделал работу на "Вау!"
Ответный отзыв
Спасибо, Владимир, буду рад поработать с Вами ещё!
$4
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Владислав! Откликнулся оперативно, выполнял задание создание голосового гудка с мелодией в течении 30 минут. Мне очень понравилось выполненное задание. Буду рекомендовать!
Ответный отзыв
Спасибо, Евгений, приятно было поработать!
Озвучивание
10 отзывов
$10/час
от 2 часов
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