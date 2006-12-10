vvalentrye

Копцев Владислав vvalentrye

 
32 годаУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Озвучивание разного вида материала.

Озвучиваю информационные ролики, презентации, IVR, поздравления и другие проекты. Опыт более 3-х лет. Подхожу к работе профессионально и с пониманием дела. 

Демо голоса: https://drive.google.com/file/d/1QYLSvzM4NNpRbOcxzTRlfrblveA_549X/view?usp=sharing

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-20
Озвучивание
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Отзывы заказчиков
sandragokkun
30 летБеларусь
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Озвучка сегмента короткометражного фильма
Отлично проделанная работа! Рекомендую!
Александра замечательный заказчик: четко поставленное ТЗ и своевременная оплата! Рекомендую!
Ответный отзыв
komanda
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Озвучка дорожки комментариев к медиа-презентации
Качественное и ответственное выполнение срочной работы. Поставленный голос Владислава отлично подошел для подачи отраслевой деловой презентации, а его быстрый отклик позволил оперативно внести все поправки и отшлифовать записанный материал до состояния "10 из 10". Отдельно отмечу техническое качество записи. Благодарю!
Работать со Станиславом было в одно удовольствие, четко поставленное ТЗ и оперативная обратная связь, однозначно рекомендую как хорошего и понимающего заказчика!
Ответный отзыв
vpnnnnnn
Павел 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Для 10 товаров нужно озвучить видео примерно 5 минут.
Все сделал в срок и в соответствии с моими пожеланиями.
Павел - хороший заказчик, чётко поставленное ТЗ и своевременная оплата!
Ответный отзыв
z211
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Озвучить мужским голосом 7-ми минутное видео.
Владислав, крутой исполнитель. С ходу понял, что нужно и сделал работу на "Вау!"
Спасибо, Владимир, буду рад поработать с Вами ещё!
Ответный отзыв
stell62
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Озвучивание для замены телефонного гудка
Спасибо Владислав! Откликнулся оперативно, выполнял задание создание голосового гудка с мелодией в течении 30 минут. Мне очень понравилось выполненное задание. Буду рекомендовать!
Спасибо, Евгений, приятно было поработать!
Ответный отзыв
Озвучивание
10 отзывов
$10/час
от 2 часов
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