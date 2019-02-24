Нужно наполнить качественно (дизайн элементов, интересные посты с составлением еженедельного сценария) и вести месяц три группы в соц сетях (контакт, фейсбук и инстаграмм) - А так же сделать две рекламных кампании в инсте и контакте ...
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Раскрутка аккаунта vk.fb.instagram
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